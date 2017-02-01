Душанбе, 1 февраля, 2017, 12:11 — ИА Регнум. Авария, на три часа оставившая почти весь Таджикистан без электричества в октябре 2016 года, произошла на подстанции в городе Турсунзаде. Об этом сообщил председатель национального энергохолдинга «Барки точик» Мирзо Исмоилзода пишет «Авеста» сегодня, 1 февраля.

Unsplash Элетрические лампочки

Он рассказал о том, что нештатная ситуация возникла на оборудовании крупнейшей в стране подстанции «Регар 500-кВ». Неисправная автоматическая противоаварийная система повлияла на стабильность работы Нурекской ГЭС, обеспечивающей электроэнергией большую часть Таджикистана.

По словам главы компании, приняты все необходимые меры, чтобы впредь такого не происходило. Тем временем при Министерстве энергетики и водных ресурсов страны специальная рабочая группа занимается подсчетом нанесенного таджикской экономике ущерба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 октября 2016 года в 18:35 по душанбинскому времени на 90% территории Таджикистана одновременно погас свет. Авария не коснулась только Горно-Бадахшанской автономной области, имеющей собственные источники электроэнергии.

Восстановить подачу электричества удалось спустя около трех часов. На следующий же день была создана специальная рабочая комиссия для расследования причин инцидента, результаты проверки тогда обещали объявить «в ближайшее время».