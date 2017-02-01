Москва, 1 февраля, 2017, 12:10 — ИА Регнум. Россия по итогам 2016 года достигла в самообеспеченности по овощам 90%, для дальнейшего повышения показателя необходимо модернизировать существующие тепличные комплексы и строить новые. Об этом сегодня, 1 февраля, заявил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев на Всероссийском агрономическом совещании.

jorisamonen Овощи

«Производство тепличных овощей в 2016 году выросло на 8% — до 691 тысячи тонн. Введено в эксплуатацию 160 гектаров зимних теплиц», — сказал Ткачев.

«Для достижения полной самообеспеченности по овощам — особенно по помидорам и огурцам — к 2020 году необходимо ежегодно увеличивать их производство на 200 тысяч тонн. Это требует модернизации и строительства тепличных комплексов не менее 400 гектаров в год», — привел цифры глава Минсельхоза.

«Для замещения импорта фруктов необходимо ежегодно закладывать примерно 15 тысяч гектаров садов. Это позволит через четыре года дополнительно иметь порядка 70 тысяч гектаров садов и увеличить производство фруктов на 500 тысяч тонн и на 1,5 миллиона тонн — к 2025 году», — отметил Ткачев, добавив, что в 2016 году было заложено почти 14 тысяч гектаров садов.

Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 1 февраля, в Москве проходит Всероссийское агрономическое совещание под руководством министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева. На совещании обсуждаются вопросы государственной поддержки растениеводства, развитие информационных систем в АПК, кредитование сезонных полевых работ и другие важные темы для развития сельского хозяйства страны. В мероприятии принимают участие более 700 представителей из всех регионов России.