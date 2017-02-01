Москва, 1 февраля, 2017, 13:31 — ИА Регнум. В феврале российская компания «Газпром» уменьшит объем поставки газа по газопроводу «Северный поток» и ее отводу OPAL более чем на 20%. Это обусловлено судебным запретом, наложенным по иску польской стороны, которая активно выступает против расширенного доступа «Газпрома» к OPAL. Об этом свидетельствуют данные европейских газотранспортных операторов. В то же время российская компания не планирует увеличивать прокачку газа по украинскому транспортному маршруту.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вентиль

Согласно информации компании OPAL Gastransport GmbH, «Газпром» с 1 февраля ограничит подачу газа в «Северный поток» примерно на четверть. Что же касается транзита газа через Украину, то номинация на период с начала февраля на транзит через газоизмерительную станцию «Велке Капушаны», расположенную в одноименном городе в восточной Словакии у границы с Украиной, на понедельник, 30 января, заявлена в объеме 153 млн кубометров газа ежесуточно. Причем еще 31 января этот показатель составлял 153,861 млн кубометров в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 января «Газпром» установил рекордный объем поставок газа в Европу. Показатель составил 160,75 млн кубометров газа в сутки. В сообщении компании говорилось, что в пересчете на год это больше проектных объемов газопровода.

Стоит отметить, что еще на прошлой неделе заместитель председателя «Газпрома» Александр Медведев, который отвечает в компании за экспорт, комментируя перспективу сокращения поставок российского голубого топлива в ЕС из-за уменьшения поставок по восточному отводу «Северного потока» OPAL, заявил: «Это пусть Европа анализирует».

Напомним, что в течение многих лет «Газпрому» не удавалось получить разрешение от Еврокомиссии на увеличение поставок газа в Европу по OPAL. Однако в октябре прошлого года ЕК, наконец, дала добро российской компании на увеличение загрузки газопровода до почти 81% (25,6 млрд кубометров газа). Таким решением оказались недовольны Польша и Украина, считая, что увеличение поставок газа из РФ по этому транспортному направлению способствует повышению энергозависимости Европы от России. Так, в декабре польская PGNiG Supply & Trading GmbH подала иски в Европейский суд и в суд в Дюссельдорфе. После этого и «Нафтогаз Украины» сообщил о планах по обжалованию решения ЕК.

Отметим, что во время действия разрешения ЕК на увеличение загрузки OPAL для «Газпрома» транзит российского голубого топлива через территорию Украины сократился с 22 декабря на 19%. Об этом сообщала компания «Нафтогаз Украины» со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем. Однако уже в декабре, согласно данным «Укртрансгаза», через Украину было экспортировано в ЕС 8,4 млрд кубометров российского газа, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2015 года. На конец прошлого года объем поставок голубого топлива из РФ составил 82,2 млрд кубометров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев завил, что «Газпром» надеется на адекватное решение Европейского суда по иску Польши к OPAL. Должно учитываться, что во время действия разрешения ЕК транзит через польскую территорию не пострадал. Причем в начале января 2017 года «Северный поток», по словам Медведева, был загружен максимальным образом, что говорит о востребованности этого экспортного направления.

Напомним, что газопровод OPAL фактически является сухопутным продолжением Nord Stream. Через этот маршрут газ поступает в страны Центральной и Восточной Европы, в обход Украины и Польши.

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