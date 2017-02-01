Вашингтон, 1 февраля, 2017, 11:59 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп считает, что отношения между Москвой и Вашингтоном должны «двигаться вперед». Об этом заявил советник главы Белого дома по внешней политике во время предвыборной кампании Валид Фарес в комментарии РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп и Путин

«Он (Трамп) понимает обеспокоенность некоторых членов Конгресса, однако говорит, что мы находимся на новой ступени и (должны) двигаться вперед», — сказал советник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США и ЕС ввели «ограничительные меры» против Москвы после того, как Крым вернулся в состав Российской Федерации, а на Украине началась гражданская война.

Когда стороны конфликта на Украине заключили Минские соглашения, Запад увязал снятие санкций с России с выполнением этих соглашений.

Кремль не раз указывал на абсурдность этой политики, так как Киев не собирается выполнять Минские соглашения.