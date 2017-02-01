Абу-Даби, 1 февраля, 2017, 12:00 — ИА Регнум. Москва призывает арабские государства поддержать российскую инициативу о введении торгового эмбарго в отношении тех территорий, которые находятся под контролем террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом на открытии заседания Российско-арабского форума сотрудничества в Абу-Даби заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает RT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По словам Лаврова, в основу инициативы России легла статья 41 Устава ООН. Документ предполагает введение всеобъемлющего торгово-экономического эмбарго в отношении всех территорий, контроль над которыми продолжает осуществлять террористическая организация.

Министр иностранных дел РФ подчеркнул, что «подавление террористической угрозы остаётся первостепенной задачей всех государств мира, и, конечно же, ООН». Лавров также добавил, что Москва помогает иракской стороне в борьбе с боевиками — из России идут поставки оружия и военной техники.