Липецк, 1 февраля, 2017, 11:54 — ИА Регнум. Липецкий городской Совет подал исковые заявления к АО «ЛГЭК» и городскому департаменту ЖКХ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципального парламента, поводом для первого иска послужило незаконное, по мнению депутатов, назначение гендиректора энергетической компании, а для второго — бездействие департамента ЖКХ липецкой мэрии.

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Новым генеральным директором АО «Липецкая городская энергетическая компания» 23 января акционеры назначили депутата облсовета Александра Конаныхина. Еще 19 января постоянная комиссия горсовета по ЖКХ рекомендовала приостановить проведение внеочередного собрания акционеров, однако все обоснованные требования депутатов были проигнорированы. Однако депутаты горсовета сочли это назначение незаконным — внесение кандидатуры на пост гендиректора АО «ЛГЭК», согласно Уставу города, должно согласовываться с горсоветом. Однако не только этот факт заставил депутатов обратиться в суд.

«По мнению горсовета, само решение о проведении внеочередного собрания с вынесением на него вопроса о смене руководителя компании должно быть признано неправомочным. В Уставе АО ЛГЭК прописано, что такие вопросы принимаются большинством в три четверти от состава совета директоров, а это не менее пяти человек из семи. В реальности «за» было отдано только четыре голоса. Этот факт является нарушением не только Устава АО ЛГЭК, но и федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», который дает право устанавливать эту процедуру внутренними документами компании», — говорится в сообщении пресс-службы. Также нарушением является то, что председателем совета директоров компании является первый вице-мэр Липецка Евгений Губанов, а муниципальные служащие не могут участвовать в управлении коммерческими структурами.

Второй иск содержит требование признать незаконным бездействие департамента ЖКХ администрации города, которое должно было согласовать с депутатами кандидатуру на пост гендиректора АО ЛГЭК, но уклонилось от этой обязанности.