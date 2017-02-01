Киев, 1 февраля, 2017, 11:52 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал начало с 1 февраля 2017 года председательства Украины в Совете Безопасности Организации объединенных наций (ООН).

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

В своем Twitter он заявил о том, что Киев будет использовать каждую возможность для защиты «от российской агрессии». «С сегодняшнего дня новый ответственный этап нашей работы в Совете Безопасности ООН», — написал президент Украины.

Председательство Украины в СБ ООН продлится месяц, в марте начнется председательство Великобритании.