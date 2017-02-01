Вашингтон, 1 февраля, 2017, 11:49 — ИА Регнум. Министр обороны США Джэймс Мэттис совершит поездку по странам Азии, чтобы посетить ключевые страны, с которыми США имеют тесное сотрудничество по вопросам безопасности, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

U.S. Army Американский и южнокорейские солдаты

Джеймс Мэтис прибудет в Сеул 1 февраля, 3 февраля он посетит Токио. Официальные лица подчеркивают, что министр обороны неслучайно посетит именно азиатские страны в своем первом официальном визите. Поездка призвана подтвердить связи с Японией и Южной Кореей, в которых располагается порядка 80 тыс. военнослужащих США.

«Этот визит станет знаком для тех, кто ожидал ослабления военного сотрудничества США с его партнерами», — заявил чиновник в администрации Трампа.

Сам президент США Дональд Трамп планирует провести встречу с лидерами Японии и Южной Кореи в ближайшие дни. Так, премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибудет в Вашингтон 10 февраля.

Напомним, во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп высказывал недовольство военными союзниками США в связи с малыми расходами на их оборону. Критике подверглось не только НАТО, но также и азиатские партнеры Соединенных Штатов. Так, по словам Трампа, Южная Корея практически не выделяет средств на содержание на ее территории 28,5 тыс. американских солдат.