Таллин, 1 февраля, 2017, 11:41 — ИА Регнум. Премьер-министр Эстонии, председатель левой Центристской партии Юри Ратас выразил председателю Европейского совета Дональду Туску поддержку за сохранение единства Европейского союза и партнерского сотрудничества с США. Об этом ИА REGNUM сегодня, 1 февраля, сообщили в канцелярии правительства со ссылкой на итоги встречи в Таллине Ратаса и Туска. По словам Ратаса, сохранение единого ЕС «особенно важно именно сейчас, когда перед сообществом стоят новые вызовы и сохранение трансатлантических отношений имеет для Европы особое значение».

Sigmalive.com Дональд Туск

Ратас заявил главе Европейского совета, что именно сейчас Европейский союз должен больше, чем когда-либо, развивать и сохранять трансатлантическое сотрудничество с Соединенными Штатами Америки: «Именно участие США в европейской безопасности поможет обеспечить мир в Европе и странах Прибалтики. Я выражаю признательность Дональду Туску за сохранение единства и обязательно буду поддерживать его на этом сложном пути в будущем».

В центре внимания встречи Ратас-Туск в Таллине был также вопрос о том, как больше помогать восточноевропейским партнерам Европейского союза, в том числе, Украине. «Восточное партнерство станет одной из ключевых тем председательства Эстонии в ЕС, именно во время нашей ротации в ноябре в Брюсселе пройдет саммит «Восточного партнерства», — добавил Ратас.

Напомним, председатель Европейского совета Дональд Туск в качестве почетного гостя принял участие в рабочем обеде, который прошел 31 января в Таллине в рамках Совета министров стран Прибалтики. В его присутствии три прибалтийских премьер-министра подписали окончательное соглашение по участию стран в проекте Rail Baltic.