Нью-Йорк, США, 1 февраля, 2017, 11:32 — ИА Регнум. Российский хоккеист Александр Овечкин, капитан команды «Вашингтон Кэпиталз», отправил в ворота соперника 549-ю шайбу в рамках своей карьеры в НХЛ. Тем самым Овечкин занял 27-е место по числу заброшенных шайб в истории лиги, передает RT.

Michael Miller Александр Овечкин

В списке самых результативных хоккеистов Овечкин оставил позади канадца Мишеля Гуле, ставшего знаменитым в 80-х годах. Тот же результат, что и Овечкин, имеет канадец Рон Фрэнсис — он завершил карьеру и ныне является генеральным менеджером клуба «Каролина Харрикейнз».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Овечкин забросил шайбу в ворота «Айлендерс», однако «Вашингтон» по результатам встречи уступили со счетом 2:3. По итогам 50 игр в текущем сезоне на счету бомбардира 46 очков — 24 шайбы и 22 результативных передачи.