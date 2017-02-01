Астана, 1 февраля, 2017, 11:27 — ИА Регнум. Агентство по статистике Министерства национальной экономики Казахстана провело инвентаризацию скота, имеющегося в республике. Согласно опубликованным на сайте агентства отчетам, по состоянию на 1 января 2017 года поголовье свиней в стране составило 831,1 тысячи голов. Это примерно на 7 процентов меньше данных от января 2016 года. Тогда в стране было зарегистрировано 887,6 тысячи голов.

Lilly M Овцы

Наибольшее количество свиней содержится в фермерских хозяйствах Северо-Казахстанской области — 149,9 тысяч голов, а также в Кустанайской (146,9 тыс. голов) и Акмолинской (116,9 тыс. голов) областях.

Наименьшее количество — 400 свиней — зарегистрированы в Атырауской области и в Алма-Ате, а также в Мангистауской области — всего 100 свиней. В столице страны Астане, по данным переписи, нет ни одной свиньи.

Между тем, сокращение поголовья было зафиксировано не только среди свиней, но и среди овец и коз: по сравнению с 1 января 2016 года количество животных сократилось на 68,3 тыс. голов и составило 17,9 млн. голов.

Поголовье крупно-рогатого скота за прошедший год увеличилось на 63,3 тыс. голов. и по состоянию на 1 января 2017 года достигло отметки 6,2 млн голов.

Рост поголовья наблюдается также и у верблюдов. Если в 2016 году в республике было 170,5 тысяч верблюдов, то в январе 2017 года их стало на две тысячи голов больше.

За год произошел также значительный рост численности лошадей (2,11 млн голов в 2017 году против 2,07 млн голов в 2016 году) и птиц (37,8 млн в 2017 году против 35,5 млн в 2016 году).

Отметим, Казахстан активно наращивает экспорт мясной продукции. Главными покупателями являются Таджикистан, Китай и Узбекистан. За 11 месяцев текущего года Казахстан экспортировал 742 тонны мяса. В прошлом году эта цифра едва доходила до 280. Наибольшие поставки пришлись на Таджикистан, страна закупила почти 600 тонн мяса. Китай — 91 тонну, а Узбекистан — 57.