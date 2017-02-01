Москва, 1 февраля, 2017, 11:26 — ИА Регнум. Минтруд надеется в 2017 году выйти на позитивную динамику по реальным располагаемым доходам. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 февраля заявил глава Минтруда Максим Топилин на заседании в Совете Федерации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Динамика

«С учетом тех решений, что мы приняли в прошлом году — я имею в виду… учёт фактической инфляции при индексации пенсий и всех социальных выплат, эти решения позволят нам, как мне представляется, в течение 2017 года выйти на позитивную динамику не только по заработной плате, но и по реальным располагаемым доходам», — заявил Топилин.

По итогам 2016 года в России «по отдельным показателям» наблюдается позитивная динамика, констатировал министр.

«Хотел бы обратить на то, что в прошлом, 2016 году, нам удалось выйти из тенденции снижения прежде всего реальных заработных плат и в среднем по России реальная заработная плата на 0,6 процентных пункта выросла», — подчеркнул он.

«Это не так много, но если учесть, что 2015 год был годом, когда (зарплаты) сокращались и это вело к серьезному сокращению реальных доходов, то эта тенденция переломлена», — указал Топилин.