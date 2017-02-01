Москва, 1 февраля, 2017, 11:25 — ИА Регнум. В январе 2017 года цены на нефть корректировались после мощного декабрьского ралли. Так, цена нефти сорта Brent в январе понизилась на 0,4%, торги по ней в последний день января закрылись на уровне в $55,57 за баррель. Одновременно американская легкая нефть WTI стагнировала, и за месяц почти не изменилась в цене, закрывшись в последний день торгов января на уровне в $53,04 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM замдиректора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

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«Как страны ОПЕК выполняют действующее с 1 января соглашение о сокращении добычи нефти — в полной мере не ясно. Саудовская Аравия заявляла в январе о том, что соглашение она аккуратно выполняет, однако по истечении срока его действия (в июне 2017 года) Саудовская Аравия не намерена дальше участвовать в таком соглашении, если оно будет продлено. Также о выполнении соглашения заявляли Кувейт, Венесуэла и не входящая в ОПЕК Россия. Остальные страны пока воздерживаются от комментариев, а не участвующие в сокращении добычи Ирак и Ливия свое производство нефти постепенно наращивают. Соглашение о сокращении добычи не позволяет ценам на нефть упасть, однако драйверов для продолжения роста пока тоже не заметно», — считает эксперт.

«Производители сланцевой нефти в США наращивают добычу, хотя достаточно вяло. Тем не менее, коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах к концу января стали показывать рост, а в последнюю неделю января число активных нефтедобывающих платформ увеличилось на 15 единиц, до 566 штук. Это удерживает нефтяные котировки от роста», — отметила Мильчакова.

«Кроме того, заявления администрации нового президента США Дональда Трампа о намерениях США в ближайшее время прекратить импорт нефти из стран ОПЕК вызвала определенные беспокойства как в руководстве нефтяного картеля, так и на рынке в целом. Пока заявления не переросли в конкретные действия, но спекулянты нефтяного рынка фиксируют прибыль. Скорее всего, в феврале цена на нефть сорта Brent будет в узком коридоре $55−58 за баррель», — предположила эксперт.