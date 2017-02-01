Вашингтон, 1 февраля, 2017, 11:25 — ИА Регнум. Крупный американский телеканал CNN лишился возможности выпускать передачи с участием представителей администрации президента США Дональда Трампа. Белый дом решил прекратить посылать своих представителей для участия в передачах телекомпании, поскольку не видит смысла продвигать свои политические решения при помощи этой площадки, пишет Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM СМИ

«Мы посылаем своих представителей в места, где, как мы думаем, имеет смысл продвигать нашу программу действий», — сказал представитель Белого дома.

Уточняется, что со временем решение может быть пересмотрено. Но пока СNN не считают в Белом доме хорошим вариантом.

Издание отмечает, что на телеканале уже не появляются пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер и советник американского президента Келлиэнн Конуэй. Спайсер же утверждает, что ежедневно участвует в брифингах, ему задают вопросы, в том числе и представители CNN, и он отвечает на них. Другое дело, что он считает неправильным «сидеть и говорить с людьми, которые не хотят что-либо правильно понять».

На телеканале считают, что команда Трампа хочет наказать СМИ, которое в период предвыборного процесса публиковала различные материалы, нелестные для республиканского кандидата. Белый дом стремится, по мнению CNN, обрушить их рейтинги.

Напомним, значительная часть новостей CNN основана на пресс-релизах американского правительства. В настоящее время у телекомпании высокий новостной рейтинг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе предвыборной компании Трамп высказывал своё отношение к телеканалу. По его мнению, телепрограммы CNN смотрять сторонники Демократической партии. Кроме того, рейтинги Трампа и его оппонента на выборах экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон отличались по версии разных каналов.

Так, после теледебатов 26 сентября CNBC и Drudge Report назвали рейтинги Трампа — 61% и 80% соответственно. СNN — 27%.

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10 января телеканал со ссылкой на свой источник сообщил, что разведслужбы США ознакомили 44-го президента США Барака Обаму и Трампа с засекреченными документами, из которых следует, что в распоряжении России якобы имеется компрометирующая информация о Трампе.

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Перед инаугурацией телеканал сделал репортаж, в котором сообщалась схема передачи власти, «если Трамп погибнет».

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