Берн, 1 февраля, 2017, 11:25 — ИА Регнум. Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу, возможно, знал об обвинениях в коррупции в адрес высокопоставленных чиновников организации за сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов. Об этом, как передает ВВС, заявил председатель парламентского комитета по культуре, СМИ и спорту Великобритании Дэмиан Коллинс.

Doha Stadium Plus Qatar / Vinod Divakaran Себастьян Коу

«Позиции тех, кто утверждает, что лорд Коу ввел парламентариев в заблуждение, усилились, после того, как достоянием общественности стала электронная переписка, из которой следовало, что до его «сведения было донесено» об обвинениях в коррупции в его виде спорта за 4 месяца до разгоревшегося скандала», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подданный Великобритании Себастьян Коу был избран новым президентом IAAF 19 августа 2015 года. В своей предвыборной программе чиновник заявил, что собирается бескомпромиссно бороться с допингом.

Именно позиция Коу привела к тому, что была полностью дисквалифицирована Всероссийская федерация легкой атлетики. Именно Коу полностью отстранил всех легкоатлетов РФ от международных соревнований и не пустил их на XXXI летнюю Олимпиаду. При этом никаких реальных доказательств существования пресловутой «государственной допинговой системы» в России представлено не было.

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