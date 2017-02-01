Москва, 1 февраля, 2017, 11:24 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко поддержала инициативу об обращении СФ к Верховной раде Украины с призывом прекратить агрессию в Донбассе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федереции

На пленарном заседании верхней палаты парламента РФ глава ее комитета по международным делам Константин Косачев напомнил о резком обострении ситуации в Донбассе и предложил принять обращение палаты к Верховный раде с призывом прекратить агрессию и соблюдать Минские соглашения.

По его словам, обострение ситуации вызвано агрессией и провокацией со стороны Киева, он сравнил эту провокацию с хорошо отрежиссированным спектаклем. О том, что именно со стороны вооруженных сил Украины идет агрессия, свидетельствуют данные объективного контроля: ВСУ пытаются занять нейтральные территории и сдвинуть линию соприкосновения.

Предполагается, что будет подготовлено письменное обращение к Верховной раде.

Ранее Киев традиционно обвинил в обострении ситуации ополченцев ДНР и «российского агрессора». МИД РФ призвал украинское руководство «к ответственному выполнению всех положений минского комплекса мер» и подчеркнул, что «юго-восток Украины, и без того страдающий из-за экономической блокады Киева, вновь оказался на грани настоящей гуманитарной и экологической катастрофы».

За 29 и 30 января 2017 года, по данным разведки ДНР, потери украинских вооруженных сил в Донбассе составили 78 человек убитыми и 76 —ранеными.

В Авдеевке было нарушено электроснабжение, без электричества осталась шахта им. Засядько, остановились Авдеевский коксохимический комбинат (он обеспечивает город теплом) и Донецкая фильтровальная станция.