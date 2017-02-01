Великий Новгород, 1 февраля, 2017, 11:20 — ИА Регнум. В Новгородской области, по данным на 31 января, в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ приостановлен образовательный процесс в 29 классах 10 школ Великого Новгорода, Валдайского, Окуловского и Чудовского районов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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В ведомстве отметили, что медицинские организации области подготовлены к подъёму заболеваемости респираторными инфекциями: обеспечены лекарственными препаратами, масками, дезинфицирующими средствами, специальной аппаратурой. По состоянию на 30 января, на территории области установлена циркуляция вируса гриппа А (Н3N2) и вирусов негриппозной этиологии (вирусы парагриппа, РС-вирусы, аденовирусы).

По итогам четвёртой календарной недели года — с 23 по 29 января — эпидемические пороги среди совокупного населения не превышены, но сохраняется небольшой рост заболеваемости относительно предыдущей недели — на 9%. Больше всего заболевших — на территории Великого Новгорода, а также в Батецком и Хвойнинском районах. В региональном управлении Роспотребнадзора напомнили, что в Новгородской области 31% населения получил прививки против гриппа — иммунизация охватила 192 366 человек.