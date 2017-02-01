Москва, 1 февраля, 2017, 11:17 — ИА Регнум. Ожесточенная попытка президента Украины Петра Порошенко вернуть внимание Запада, устроив очередную кровавую бойню на Донбассе может привести к диаметрально противоположному результату. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«Очевидно, что в США и Европе меняется политическая парадигма, растет понимание истинных причин и виновников вооруженного конфликта между Киевским режимом и народом Донбасса», — констатировал парламентарий. «Готовящимся к сложным выборам политикам в Париже и Берлине кровавый и вороватый олигархический режим Порошенко, опирающийся на радикальных националистов, не интересен и все более опасен», — заявил Железняк, отметив, что контакты с таким персонажем грозят потерей доверия европейских избирателей.

Нынешнее руководство Франции и Германии за прошедшие два с лишним года так и не сумело добиться от Украинских властей выполнения подписанных Минских соглашений, напомнил он.

«Для нового прагматичного американского руководства, осудившего возобновление боев и призвавшего к незамедлительному прекращению огня, Киев мало интересен на фоне вопросов, находящихся в центре американской политической повестки», — рассуждает депутат Госдумы.

В России преступные действия украинских силовиков вызвали волну негодования, подчеркнул парламентарий. «Мы разделяем обеспокоенность мировой общественности и осуждаем боевые действия ВСУ на Донбассе. Призываем немедленно остановить кровопролитие, одуматься и сконцентрироваться на политическом урегулировании конфликта, если украинские власти на это способны», — заявил Железняк.

Госдеп США призвал немедленно прекратить огонь в Донбассе, говорится в заявлении представителя департамента Марка Тонера. «Чтобы предотвратить больший гуманитарный кризис, мы призываем к немедленному постоянному прекращению огня и полному, беспрепятственному доступу наблюдателей ОБСЕ», — сказал представитель Госдепа. Он также подтвердил, что США поддерживают «полную реализацию минских соглашений».