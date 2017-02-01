Дублин, 1 февраля, 2017, 11:16 — ИА Регнум. Ирландец Конор Макгрегор, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, опроверг свое участие в съемках очередных эпизодов фэнтези-саги «Игра престолов». Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Andrius Petrucenia Конор Макгрегор

По словам Макгрегора, продюсеры шоу не предлагали ему участвовать в проекте, однако однажды представители руководства UFC обмолвились о том, чтобы боец снялся в популярном сериале. Ирландец пояснил, что произошло это в раздевалке, после одного из поединков, когда он сидел перебинтованным после того, как «25 минут долбил противника ногами по коленкам».

В ответ Макгрегор заявил «боссам», что всегда готов подраться, но участвовать ни в каких шоу не хочет. Он также добавил, что подобный разговор должен оказаться первым и последним.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, участие Конора Макгрегора в съемках сериала «Игра престолов» подтвердил глава UFC Дана Уайт. Уточнялось также, что боец выступит в роли одного из пиратов, членов команды Эурона Грейджоя, и по сюжету будет немым.