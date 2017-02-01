Москва, 1 февраля, 2017, 10:56 — ИА Регнум. Международное сообщество может еще медлить с судом над президентом Украины Петром Порошенко, но медлить с приказом прекратить огонь по женщинам и детям Донбасса мир не должен. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля, об этом заявил вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ни чего не слышу

«Такое впечатление, что старые американские кукловоды, ушедшие в отставку, по-прежнему дергают за ниточки Порошенко, который с неистовой безрассудностью идет на совершение еще больших преступлений против жителей Донбасса», — полагает депутат Госдумы.

Провокации, подставы и убийства — криминальный набор действий украинской власти, которая именно в таком бандитском виде была выпестована и удерживалась на плаву информационного и политического лицемерия, прежде всего, Госдепа, говорит парламентарий. «Теперь времена изменились, фейковые информационные постановки справедливо отвергнуты новым президентом Америки. И для Европы, должно быть, становится очевидна опасность и невыгодность ассоциации с преступной украинской властью», — считает Яровая.

Совбез ООН выразил «серьезную озабоченность» опасным обострением ситуации в Донбассе. В заявлении содержится призыв к немедленному возвращению к режиму прекращения огня.

Накануне США выразили обеспокоенность витком насилия на востоке Украины и призвали к немедленному возобновлению перемирия и обеспечению доступа наблюдателей ОБСЕ. «США глубоко озабочены недавним витком насилия на востоке Украины в районе Авдеевки — Ясиноватой», — говорится в заявлении госдепартамента США.