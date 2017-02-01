Москва, 1 февраля, 2017, 10:51 — ИА Регнум. Последний зимний месяц наступившего года может оказаться насыщенным временем для валютного рынка. Уже сегодня, 1 первого февраля, первое в этом году решение по процентным ставкам и денежно-кредитной политике примет Федеральная резервная система США, она же откроет дорогу «неделе Центробанков». На 2017 год анонсировано три факта повышения американской ставки, и инвесторов очень интересуют сроки исполнения этих намерений. Доллар США сейчас отчаянно нуждается в поддержке, и предельная конкретика со стороны ФРС может стать таким уверенным катализатором, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский рубль

«2 февраля пройдет заседание Банка Англии, чьи итоги интересны в плане комментариев относительно перспективы британской экономики в процессе Brexit. Европейский центральный банк и Банк Японии в феврале заседаний не планировали, но это тоже нормальная практика. Чуть позже, 7 и 9 февраля соответственно, заседают Резервный банк Австралии и ЦБ Новой Зеландии. Они будут принимать решения про стоимости кредитования в плотной зависимости от того, что сообщит рынкам капитала Федрезерв», — пояснила эксперт.

«Здесь же стоит отметить значимость американской статистики от рядовых показателей до январского блока данных по рынку занятости. На эти параметры далее будет опираться ФРС в вопросе принятия решений по ставке. Чем выше американская ставка, тем сильнее будет доллар, — отметила Бодрова. — Вероятный диапазон движения пары евро/доллар на февраль составляет 1,0550−1,0800».

«Для российской валюты все так же непросто, как и ранее. Кроме поддержки со стороны carry trade и аукционов Минфина у рубля не осталось точек опоры. Министерство финансов в этом месяце должно приступить к покупкам валюты, у этого процесса есть «побочный эффект» в виде давления на рубль. Кроме того, на различных уровнях власти то и дело звучат комментарии о слишком сильном рубле и его негативном влиянии на экономическую систему. Все верно, экономике проще восстанавливаться в условиях дешевой нацвалюты», — считает эксперт.

Для доллара США наиболее вероятный диапазон торгов на февраль представляется в пределах отметок 59,50−63,00 руб., но верхняя граница может перемещаться в зависимости от конъюнктуры. Евро проведет месяц в коридоре 63,50−66,00 руб.», — полагает Бодрова.

«3 февраля пройдет заседание ЦБ РФ, от которого слишком рано ждать решений по изменению ключевой ставки. Это случится ближе к середине марта-апреля. Нейтральные комментарии мегарегулятора будут ровно восприняты рынком и рублем», — высказала свое мнение эксперт.