Апшеронский район, Краснодарский край, 1 февраля, 2017, 10:50 — ИА Регнум. В Краснодарском крае визит губернатора стал причиной отставки очередного главы района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации 1 февраля, желание покинуть свой пост изъявил руководитель администрации Апшеронского района.

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Об отставке с поста, который он занимает с лета 2009 года, Андрей Кравченко попросил губернатора Кубани Вениамина Кондратьева на встрече, которая состоялась накануне по итогам рабочей поездки главы региона в муниципалитет и общения с местной общественностью.

Несмотря на ощутимые успехи по социально-экономическим показателям (по темпам роста в общей рейтинге муниципалитет поднялся с 17 на 12, в десятки раз увеличилась прибыль рентабельных предприятий), глава региона тем не менее подверг работу руководства района критике.

«Рейтинги есть, а на уровне жизни людей это не отразилось. Средняя зарплата в муниципалитете ниже среднекраевого значения», — отметил глава Кубани.

Также на встрече с главой Кубани жители района жаловались на коммунальные проблемы, неотремонтированные улицы, отсутствие тротуаров и парковок. Представители ТОСов, в свою очередь, отметили, что у них слабое взаимодействие с властью, их просьбы не слышат.

Губернатор согласился, что в районе много проблем. Однако большинство их них, по его словам, можно и нужно было разрешить на местном уровне: «Немыслимо, что люди жалуются губернатору на разрытые канавы».

Также в ходе рабочего визита в муниципалитет губернатор осмотрел участок береговой линии реки Пшеха, состояние которого вызывает повышенную тревогу местных жителей. Здесь ситуация критическая: левый берег реки активно обрушается в результате длительных осадков, под угрозой находятся автомобильный мост, линии электропередачи и несколько жилых строений. В прошлом году на выполнение неотложных работ было выделено порядка 600 тыс. рублей, но в полной мере проблемы вдоль Пшехи не решены до сих пор. Кроме того, жителей Апшеронска беспокоит состояние реки Туха, которая в отдельных районах города уже приблизилась к заборам домов. С просьбами оказать содействие в необходимых берегоукрепительных работах в муниципалитете горожане обращаются к власти с 2012 года.

Еще одно нарекание со стороны главы региона вызвал и затянувшийся процесс ввода в эксплуатацию единственного в районе воздухоопорного комплекса. Еще пять лет назад спорткомплекс уже был готов на 90%, однако подрядная организация обанкротилась и ликвидировалась, работы на объекте были приостановили. Нового инвестора нашли в прошлом году, и уже в декабре 2016 года спорткомплекс планировали запустить. Но помешал снегопад. Из-за непогоды повредился купол воздухоопорника, открытие объекта вновь было перенесено на более поздний срок. Вениамин Кондратьев подчеркнул, что жители Апшеронского района ждут работающего комплекса порядка десяти лет, и причины, по которым его не могут ввести в эксплуатацию, их уже не интересуют.

После встречи с активом глава региона провел встречу с Андреем Кравченко, в ходе которой удовлетворил прошение об отставке руководителя муниципалитета.

Как сообщало ИА REGNUM, со своего поста после визита губернатора Краснодарского края попросился и глава Горячего Ключа Николай Шварцман. В ходе инспекционной поездки по городу летом 2015 года Вениамин Кондратьев раскритиковал состояние курорта по целому ряду вопросов, отметив его общую неухоженность и отсутствие системного подхода к развитию.