Москва, 1 февраля, 2017, 10:47 — ИА Регнум. Член Совфеда Алексей Пушков отметил важный сдвиг в том, что в вопросе нарушения перемирия в Донбассе Госдеп США занял нейтральную позицию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

«Впервые Госдеп США призвал к возобновлению перемирия в Донбассе, не обвинив ДНР в его нарушении и заняв нейтральную позицию. Важный сдвиг», — написал Пушков в Twitter.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне США выразили обеспокоенность витком насилия на востоке Украины и призвали к немедленному возобновлению перемирия и обеспечению доступа наблюдателей ОБСЕ. «США глубоко озабочены недавним витком насилия на востоке Украины в районе Авдеевки — Ясиноватой», — говорится в заявлении Госдепартамента США. «Чтобы предотвратить еще более серьезный гуманитарный кризис, призываем к немедленному, устойчивому перемирию, а также к полному и неограниченному доступу мониторинга ОБСЕ», — отмечается в документе.