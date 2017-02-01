Калининград, 1 февраля, 2017, 11:36 — ИА Регнум. Калининградский режиссер фильма о ЛГБТ Мария Корсакова оценивала межрегиональный детский фестиваль короткометражного кино «Рождественская Балтика», который прошел в январе под эгидой министерства образования Калининградской области.

Калининградская «афиша» от жюри детского конкурса

Как передает корреспондент ИА REGNUM, режиссер-постановщик киностудии «БалтикФильм» Корсакова значится первой в списке — цитата из пресс-релиза Центра развития одаренных детей министерства образования Калининградской области — «компетентного жюри фестиваля».

Мероприятие подытожило киносмену, в которой приняли участие 88 школьников из Калининградской и Московской областей.

После фестиваля Мария Корсакова распространила информацию в соцсетях и региональных СМИ о проведении кастинга на съемки в короткометражном фильме «Все, кроме тебя». Как сообщила режиссер порталу «Новый Калининград», «в кастинге могут принять участие совершеннолетние юноши и девушки с толерантным отношением к представителям ЛГБТ». По словам Корсаковой, «в фильме будет рассказана история о молодой девушке с нетрадиционной сексуальной ориентацией».

Кастинг намечен на 3 февраля в кинокафе, руководителем которого является Артём Рыжков из Общественного совета при главе Калининграда Александре Ярошуке.

Директор Центра развития одарённых детей Сергей Гоман в радиоэфире «Русского края» сообщил, что «мы не занимались глубоким анализом ее (Корсаковой) послужного списка», а «нам важно ее мнение как эксперта». При этом директор отметил, что если бы в учреждении узнали о проекте раньше, то не пригласили бы этого кинорежиссера, чтобы «не впутывать центр в подобные истории».

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что в группе «Все о киноиндустрии Калининграда» в соцсети Корсакова открыто уже не афиширует направленность будущего фильма. «Тема фильма провокационная, на данном этапе не хотим привлекать особо внимание общественности», — написала режиссёр.

ИА REGNUM напоминает, что осенью 2016 года произошел еще один скандал, связанный со структурами министерства образования Калининградской области. Департамент молодежной политики отправил на Всероссийский сбор руководителей клубов исторической реконструкции калининградский клуб, названный именем нацистской военной захватнической операции. При этом руководитель клуба открыто выражал превосходство немецко-фашистских оккупантов над красноармейцами.