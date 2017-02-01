Вашингтон, 1 февраля, 2017, 10:20 — ИА Регнум. Американская компания Google Inc. подала жалобу в арбитражный суд на гражданина России Виталия Попова за то, что он, владея доменом ɢoogle.com, якобы рассылает с него спам и вредоносные программы, сообщает Vice Motherboard.

Дарья Антонова ИА REGNUM Google

Домен Попова «ɢoogle.com», то есть использована буква «ɢ», в то время как у американского домена это буква «g». Американская корпорация утверждает, что Попов рассылает спам и рекламу с её «ложного адреса».

Российский программист категорически не согласен с этими обвинениями. Он утверждает, что они бездоказательны и никакого спама он не рассылает. Менять домен по требованию американской корпорации он не намерен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе стало известно, что тринадцать крупнейших зарубежных технологических компаний зарегистрировались в Федеральной налоговой службе России, чтобы выплачивать «налог на Google» — НДС в размере 18%, который обязаны выплачивать иностранные IT-компании в России. Поправки внесены минувшим летом.