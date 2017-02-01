Пекин, 1 февраля, 2017, 10:19 — ИА Регнум. В ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель Министерства иностранных дел КНР подтвердил информацию о том, что точный список граждан КНР, пропавших в результате кораблекрушения у берегов Малайзии, до сих пор не составлен. По словам дипломата, процесс составления списка осложняется тем, что регистрация пассажиров при посадке на судно проводилась без соблюдения требований.

Algo.com Поисковая операция у берегов Малайзии

Правоохранительные органы Малайзии обнаружили, что один из пассажиров был дважды зарегистрирован на судне. Еще один из китайских туристов зарегистрировался самостоятельно, при этом его супруга и ребенок зарегистрированы на рейс не были, пишет «Чжунго синьвэнь».

По данным МИД КНР, один из туристов зарегистрировался на рейс, однако не попал на борт из-за опоздания. Таким образом, на сегодняшний день известно о 20 спасенных туристах и двух членах экипажа. Пропавшими без вести числятся 5 туристов и еще 1 член экипажа. Тела троих граждан КНР были обнаружены в море, в настоящий момент решается вопрос о передаче тел погибших родственникам в Китае.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 31 января Министерство иностранных дел КНР запросило малайзийскую сторону о продолжении поисково-спасательной операции, а также выразило надежду, что «малайзийская сторона проведет справедливое и объективное расследование, чтобы как можно скорее узнать причину произошедшего».