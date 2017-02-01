Барнаул, 1 февраля, 2017, 10:20 — ИА Регнум. В 2017 году алтайские сельскохозяйственные кооперативы и потребительские общества в приоритетном порядке смогут привлекать кредитные средства по ставке 11% годовых в рамках программы «Гарантия развития» (на территории края ее реализуют НО «Алтайский гарантийный фонд» совместно с Сибсоцбанком, прим. ИА REGNUM). Решение о введении дополнительных мер поддержки развития сельхозкооперации принято в ходе состоявшегося накануне заседания Совета некоммерческой организации Алтайского гарантийного фонда, — сообщает Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Светлана Шаповалова Алтайский подсолнечник

Светлана Шаповалова Агробизнес в Алтайском крае

По словам первого заместителя председателя регионального правительства Сергея Локтева, данное решение будет способствовать усилению инвестиционной активности сельскохозяйственной и потребительской кооперации, ее расширению в сельских территориях края и созданию новых рабочих мест.

Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Первое в 2017 году заседание Совета некоммерческой организации «Алтайский гарантийный фонд»

Он также напомнил, что Алтайский гарантийный фонд создан в регионе для того, чтобы обеспечить равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным ресурсам посредством предоставления финансовых поручительств. Объем его капитализации превышает 620,4 млн. рублей. Банками-партнёрами Фонда являются 16 кредитных учреждений, действующих на территории региона.

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«В 2016 году гарантийным фондом предоставлено 43 поручительства субъектам малого и среднего бизнеса на сумму 139,3 млн. рублей, объем привлеченных субъектами предпринимательства кредитных ресурсов с участием поручительств составил 522,9 млн. рублей. Всего с начала деятельности НО «АГФ» поручительствами обеспечен 561 предпринимательский проект на сумму порядка 1,5 млрд. рублей, общий размер привлеченных кредитов под поручительства фонда превысил 4,2 млрд. рублей», — отметил исполнительный директор фонда Антон Слободчиков.

Светлана Шаповалова Агробизнес в Алтайском крае

Известно, что в в 2017 году НО «АГФ» продолжит работу по сопровождению сделок, заключаемых в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (Программа 6,5), реализуемой АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

«Уже приняты положительные решения о предоставлении поручительств алтайским предприятиям ООО «Производственное объединение «Межрегионэнергосервис» и ООО «Крестьянское хозяйство «Зайцев» на общую сумму 50 млн. рублей по кредитным договорам в размере 150 млн. рублей. Данные сделки будут оформлены в рамках гарантийного продукта «Согарантия», который предполагает совместное участие ресурсов регионального гарантийного фонда и АО «МСП Банк»», — отмечают в Управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Светлана Шаповалова Агробизнес в Алтайском крае

О взаимодействии властей региона с Федеральной корпорацией по развитию предпринимательства в части создания дополнительных условий развитию сельской кооперации говорил в ходе недавнего отчетного доклада губернатор Александр Карлин.

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Он, в частности, заявил, что Алтайский край вошел в число пяти пилотных проектов, где будет реализована целевая модель поддержки развития сельхозкооперации.

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«Мы в регионе будем развивать в большей мере эту удобную и выгодную для всех форму консолидации усилий, когда крестьяне производят продукцию, кооперативы на договорной основе занимаются закупом сырья, переработкой, реализацией. И вместе с тем обеспечивают крестьян кормами и помогают в приобретении техники, племенного скота и многого другого. Получается хорошая технологическая связка», — подчеркнул глава региона.

Светлана Шаповалова Агробизнес в Алтайском крае

О том, что будущее АПК — за сельхозкооперацией — высказался ранее и глава известного алтайского холдинга «Союз-Арго» Александр Босяк. В фермерство он пришел из банковской сферы и говорит, что ни разу не пожалел.

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Напомним, решение о присоединении Алтайского гарантийного фонда к правилам работы по «Согарантии» и переходу на стандарты Национальной гарантийной системы было принято на Совете фонда в конце 2016 года.

Светлана Шаповалова Агробизнес в Алтайском крае

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне Правительство РФ распределило субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и молодёжного предпринимательства: в общей сложности, 82 субъекта РФ получат 7,5 млрд рублей.

Средства предоставляются в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика».