Москва, 1 февраля, 2017, 09:52 — ИА Регнум. Представитель вице-премьера Ольги Голодец, которая курирует соцблок, заявил, что решения о повышении пенсионного возраста в правительстве РФ нет, сообщает «Эхо Москвы».

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Решения о повышении пенсионного возраста нет», — сказал он.

Ранее газета «Известия» сообщила о том, что в правительстве уже приняли принципиальное решение о повышении пенсионного возраста и обсуждение перешло «в технологическую плоскость».

При этом издание сослалось на источники, близкие к правительству. По их словам, властям страны осталось определиться с параметрами и сроками оглашения изменений в законодательстве.

В настоящее время женщины в РФ выходят на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60 лет.