Вашингтон, 1 февраля, 2017, 09:49 — ИА Регнум. Комиссия по международной торговле США объявила о введении дополнительных тарифов при ввозе стиральных машин из КНР. Размер госпошлины будет варьироваться в пределах от 32% до 52% от заявленной стоимости изделия, в зависимости от спецификации устройства.

bierfritze Стиральная машина

Американская комиссия обвиняет китайских производителей в демпинге цен на стиральные машины на рынке Соединенных Штатов. Власти США с помощью введения дополнительных пошлин намерены «защитить» отечественных производителей, пишет «Чжунго жибао».

По итогам 2015 г. китайские компании экспортировали в США стиральные машины для домашнего использования на общую сумму $1,1 млрд.

Министерство коммерции КНР прокомментировало решение американских властей, отметив, что Вашингтон «должен отказаться от пагубной привычки протекционизма и двигаться вперед к свободному регулированию рынка».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в конце декабря 2016 г. новозеландские производители обвинили Китай в сталелитейном демпинге.