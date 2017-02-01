Лондон, 1 февраля, 2017, 09:37 — ИА Регнум. Французский футболист Мамаду Сахо, ранее выступавший за «Ливерпуль», на правах аренды перешел в «Кристал Пэлас». Об этом сообщается на официальном сайте лондонской команды.

Thisisanfield.com Мамаду Сахо

«Футбольный клуб «Кристал Пэлас» рад сообщить о подписании соглашения с защитником Сако до конца сезона», — говорится в сообщении.

Напомним, что 26-летним французским спортсменом ранее интересовались московский «Спартак», французский «Лион» и французский «Марсель».

После двадцати трех туров в чемпионате Англии «Кристал Пэлас» пока занимает восемнадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. «Ливерпуль», набравший 46 балов, расположился на четвертой позиции.