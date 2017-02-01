Пермь, 1 февраля, 2017, 09:35 — ИА Регнум. В январе-декабре 2016 года На территории Пермского края в 2016 году, по данным Пермьстата, добыто 15,7 млн тонн нефти (включая газовый конденсат). Рост к соответствующему периоду прошлого года составил 1,9%. Кроме того, на 6,1% возросла добыча попутного нефтяного газа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

А.П. Зырянов. Полазна. 1958. Из серии «Вечерняя Кама»

В настоящее время в Прикамье насчитывается 229 месторождений углеводородного сырья, в пользование передано 168 месторождений. Разведанными запасами углеводородного сырья при современном уровне добычи Пермский край обеспечен более чем на 30 лет.

В нефтегазовой отрасли осуществляет деятельность 31 компания. В 2015 году предприятиями, работающими на территории края, добыто 15,5 млн тонн нефти (рост составил 4%).