Москва, 1 февраля, 2017, 09:28 — ИА Регнум. Постановление правительства РФ Внесены изменения в Регламент правительства РФ и Положение о законопроектной деятельности, сообщается на сайте правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дом правительства РФ

Вносимые изменения обусловлены внесением изменений в статью 125 Регламента Государственной думы РФ, согласно которым Совет Государственной думы назначает третье чтение законопроекта только после поступления в Госдуму информации правительства, содержащей подробное изложение основных нормативных предписаний и сроки принятия этих нормативных правовых актов.

Также постановлением установлено, что после принятия во втором чтении проекта федерального закона, заместителем председателя правительства (в соответствии с распределением обязанностей) даётся поручение федеральным органам исполнительной власти и (или) организациям представить в правительство информацию с подробным изложением основных нормативных предписаний и сроками принятия этих нормативных правовых актов для последующего направления председателем правительства или заместителем председателя правительства соответствующей информации в Государственную думу.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 26 января 2017 года.