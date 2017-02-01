Москва, 1 февраля, 2017, 08:58 — ИА Регнум. Постановлением правительства РФ утверждены Правила распределения субсидий на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в 2017 году, сообщается на сайте правительства РФ.

Клод Моне. Сад. Парк

Субсидии в размере 500 млн рублей распределяются между бюджетами 72 субъектов Федерации.

Средства выделены на поддержку обустройства городских парков, расположенных в городах с численностью населения до 250 тыс. человек, а также определён порядок осуществления контроля использования этих средств.

Также утверждены Правила предоставления, распределения и расходования таких субсидий.