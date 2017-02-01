Манила, 1 февраля, 2017, 08:55 — ИА Регнум. Министерство обороны Филиппин попросило президента страны Родриго Дутерте предоставить им полномочия для принятия участия в борьбе с наркотиками, сообщает Reuters.

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Запрос военных был направлен с целью получения официального разрешения. «Разрешение заняться борьбой с наркоторговлей и коррупцией в полиции должно быть утверждено юридически», — говорится в заявлении министерства обороны.

Так, во время своей речи перед высшим руководящим составом армии Дутерте отметил, что хотел бы получить их помощь в борьбе с наркоторговлей и коррумпированной частью полиции.

Напомним, президент Филиппин Родриго Дутерте пришел к власти благодаря обещанию жестко бороться с наркоторговлей. За более чем полгода его президентства было убито свыше 2 тыс. наркоторговцев, задержано свыше 40 тыс. подозреваемых в данных преступлениях и почти 1 млн. человек сдались добровольно.