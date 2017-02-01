Петропавловск-Камчатский, 1 февраля, 2017, 08:38 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Территория

Все муниципалитеты Камчатки готовы к реализации третьего этапа закона о «дальневосточном гектаре», который предусматривает, что с 1 февраля подать заявки на земли могут все желающие жители страны, сообщает корреспондент ИА REGNUM. До этого таким правом обладатели только камчатцы и жители Дальнего Востока. Как заявил губернатор Камчатки Владимир Илюхин, в регионе готовы оказать всю необходимую помощь заявителям из других регионов, передает пресс-служба главы региона.

«Камчатка ждёт инициативных людей, которые готовы связать свою жизнь с нашим краем, готовы трудиться, занимаясь здесь знакомым делом или осваивая что-то новое. Закон о дальневосточном гектаре дал россиянам прекрасную возможность открыть для себя наш удивительный край. Те, кто мечтали побывать на Камчатке в качестве туристов, теперь могут приехать в регион и реализовать здесь собственные проекты в сфере туризма», — отметил губернатор.

Тем временем министр земельных отношений края Борис Выборов рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что с лета прошлого года, когда и начал действовать закон, в регионе принято 1940 заявок на гектар, но 320 из них люди отозвали самостоятельно. Сейчас в рассмотрении 535 заявлений. Положительное решение о предоставлении земельных участков уже принято по 667 заявлениям. 124 из них находятся в работе, 368 договоров переданы на подписание гражданам. По 175 заявкам документы зарегистрированы — в безвозмездное пользование оформлены земельные участки общей площадью 178,7 га.

Если людям и отказывают, то только потому, что границы выбранных ими участков накладываются на те, что уже находятся в собственности.

Федеральный закон, предоставляющий гражданам право получить гектар земли на Дальнем Востоке, был подписан президентом России Владимиром Путиным в мае прошлого года. Документ закрепил возможность каждого гражданина на основании его заявления однократно получить в безвозмездное пользование находящийся в государственной или муниципальной собственности участок земли. Предоставление дальневосточных гектаров началось 1 июня 2016 года.