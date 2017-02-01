Москва, 1 февраля, 2017, 08:37 — ИА Регнум. Цены на нефть выступают в качестве фактора, сдерживающего падение. Котировки марки Brent снова нацелились на движение к отметке 56 долларов за баррель. Однако пока не стоит ждать активного роста, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Добыча сланцевой нефти

«Тем более что вышли данные по коммерческим запасам энергоносителя от API. Зафиксирован рост, и нефть снова оказалась под давлением. Таким образом, пока поводов ждать выхода за пределы диапазона 53,70—57,25 по марке Brent нет», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 1 февраля, мировые цены на нефть показывают отрицательную динамику на данных статистики Американского института нефти (API) о росте запасов в США. По состоянию на 07:58 мск стоимость нефти марки Brent снижалась на 0,27% — до 55,43 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI уменьшалась на 0,17% — до 52,72 доллара за баррель.