Москва, 1 февраля, 2017, 08:28 — ИА Регнум. Российская валюта 31 января пересекла границу 60,00, и это даже на фоне роста цен на нефть и широкомасштабного падения доллара США. Очевидно, что бегство из рисковых активов на фоне радикальных действий Трампа может продолжиться в течение текущей недели, читает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар США

Кроме того, 1 февраля нефть должна будет пройти очередной тест — данные по коммерческим запасам от Минэнерго США. Если объемы энергоносителя продолжат расти, это может вернуть на сцену страхи по поводу переизбытка предложения нефти на рынке, а также напомнит о наращивающих добычу «сланцевиках», — пояснила Афанасьева.

«Вполне возможно, на этих событиях пара USD/RUB прибавит еще порядка 20−30 пунктов», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 февраля Центробанк РФ понизил официальные курсы американской валюты и евро. Стоимость доллара США уменьшилась на 7,67 копейки и составила 60,0851 рубля. Курс евро также показал снижение — на 14,83 копейки, до 64,285 рубля. Cтоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) уменьшилась на 10,89 копейки по сравнению с предыдущим показателем и составила 61,9751 рубля.