Пекин, 1 февраля, 2017, 08:09 — ИА Регнум. Согласно статистике, опубликованной Государственным статистическим управлением КНР, по итогам первого месяца 2017 г. индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе китайской экономики продемонстрировал отрицательную динамику снизившись на 0,1 пункта до отметки 51,3. На фоне снижения производственных показателей PMI в секторе услуг увеличился на 0,1 пункта и составил 54,6.

Cnbc.com

В заявлении главного статистического органа отмечается, что производственная активность крупных и малых предприятий значительно снизилась, в то время как средний бизнес продемонстрировал рост в 1,2 пункта, пишет «Синьхуа».

Непроизводственный сектор экономики страны продолжает демонстрировать положительную динамику, так индексы количества новых заказов, предпринимательских оценок и ожиданий, закупочных и розничных цен незначительно увеличились.

Авторы доклада подчеркнули, что снижение индекса производственной активности в промышленной сфере вызван наступлением Китайского нового года, который в этом году выпал на 28 января. Большинство предприятий приостановили свою работу, которая будет возобновлена уже 3−6 февраля.

Индекс PMI является показателем деловой активности государства. Показатель индекса PMI более 50 пунктов расценивается экономистами как свидетельство роста национальной экономики. В случае если этот показатель находится на отметке равной или ниже 50 пунктов, то это означает замедление темпов роста экономики.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, согласно данным, опубликованным Национальным статистическим бюро КНР индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики в октябре 2016 г. составил 51,2 пункта, что на 1,1 пункта выше, чем в сентябре 2016 г. Непроизводственный сектор продемонстрировал более скромный рост в размере 0,3 пункта — до отметки в 54,0.