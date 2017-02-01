Вашингтон, 1 февраля, 2017, 08:02 — ИА Регнум. В августе 2017 года, в рамках работы над фантастическим фильмом «Аватар-2», начнутся съемки актеров с использованием технологии захвата движения (motion capture). Об этом режиссер картины Джеймс Кэмерон рассказал в интервью изданию Daily Beast.

Listotop.com Джеймс Кэмерон

По словам режиссера, он работает не только над второй частью «Аватара», но одновременно занимается и последующими сериями цикла. К текущему моменту завершен сценарий «Аватара-5», а команда проекта входит в период интенсивной подготовки к съемкам.

«Дело в том, что я не сосредоточен на «Аватаре 2». Я занят одновременно вторым, третьим, четвертым и пятым», — отметил Кэмерон. «С сегодняшнего дня я буду полностью погружен в процесс работы над фильмом. Мы уже ко многому подготовились, все налажено, так что полный вперед», — добавил он.

Фантастический приключенческий боевик «Аватар», действие которого происходит на планете Пандора в звездной системе Альфа Центавра, вышел на экраны в 2009 году. Он стал первым фильмом в истории, кассовые сборы которого преодолели планку в $2 млрд. Картина была номинирована на «Оскар» в 9 категориях. Премьера второй части фильма намечена на декабрь 2018 года.

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