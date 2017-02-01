Вашингтон, 1 февраля, 2017, 08:01 — ИА Регнум. Бывший американский президент Барак Обама проводит свободное время на Британских Виргинских островах. Серию фотографий, на которых изображены экс-президент и его жена Мишель на отдыхе, разместил портал TMZ.

Mbc.net Барак Обама на отдыхе

Супруги проводят время в обществе Ричарда Брэнсона — британского миллиардера, которому принадлежит компания Virgin Group. Снимки сделаны на островке Некер, принадлежащем британцу.

Отмечается, что, судя по снимкам, Обама отдыхает и не настроен на скорое возвращение к политическим делам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Обама высказал одобрение в адрес протестующих против указа президента США Дональда Трампа об ужесточении миграционной политики. Обама обрадован уровнем участия общества в политических делах страны.

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