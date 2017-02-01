Париж, 1 февраля, 2017, 07:20 — ИА Регнум. Международная организация WikiLeaks, обладающая базой документов, которые стали доступны вследствие утечки информации, 1 февраля заявила о наличии более 1,1 тыс. документов, связанных с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен.

Verkkouutiset.fi Марин Ле Пен

«Из наших архивов: 1138 документов по французскому кандидату (в президенты) Марин Ле Пен», — говорится в сообщении на официальной странице сайта в Twitter.

Matiastanea.gr Франсуа и Пенелопа Фийон

В другом сообщении WikiLeaks отмечено, что ее архивы содержат 3,6 тыс. документов, имеющих отношение к бывшему премьер-министру страны Франсуа Фийону. Фийон также является кандидатом в президенты. В настоящее время он находится в центре скандала, касающегося незаконного трудоустройства в парламент его супруги Пенелопы Фийон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по популярности Марин Ле Пен уступает лишь кандидату в президенты от правоцентристов Франсуа Фийону. Французская партия «Национальный фронт», лидером которой является Ле Пен, отстаивает консервативные ценности, выступает за ограничение миграции и противодействие евроинтеграции.