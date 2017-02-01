Пекин, 1 февраля, 2017, 07:10 — ИА Регнум. Китай делает шаги по подготовке в возможному военному конфликту с США, поскольку президентство Дональда Трампа увеличило риск развязывания военных действий, приводит аналитический обзор гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на государственные китайские СМИ и военных обозревателей.

Avvenire.it Армия Китая

Департамент национальной обороны и Центральная военная комиссия КНР объясняют риск обострения намерениями США пересмотреть свою военную стратегию в Азии, в частности — установкой системы противоракетной обороны в Южной Корее и военным развертыванием в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

«Война на президентском сроке» или «война начнется сегодня» — это не просто лозунги, они становятся частью реальности», — цитирует комментарии официальных лиц вышеуказанных ведомств South China Morning Post.

Кроме того, по информации гонконгского издания со ссылкой на «Жэнминь жибао», китайские военные проведут учения в открытом море во избежание иностранных провокаций.

Подобного рода комментарии, по мнению газеты, являются реакцией на высказывания Госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который высказывал надежды, что США остановят китайское присутствие на искусственных островах, возведенных в спорных районах Южно-Китайского моря.

Кроме того, ранее на пресс-конференции пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, отражая официальную позицию президента США Дональда Трампа, заявил, что предостерег бы Китай от захвата островов в международных водах Южно-Китайского моря.

В ответ на это пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин порекомендовала США «быть осторожными в выражениях и действиях во избежание причинения вреда стабильности и миру в регионе».

Издание также приводит мнение старшего научного сотрудника Института исследований Юго-Восточной Азии (ISEAS-Yusof Ishak Institute) в Сингапуре Яна Стори. По его мнению, высказывания ключевых советников и назначенцев Трампа говорят о намерениях нового президента вести более жесткую политику против Пекина в Южно-Китайском море в ближайшие четыре года.

В связи с вышесказанным глава КНР Си Цзиньпин взял под контроль масштабные реформы китайской армии в целях улучшения ее боеспособности, что привело к серьезным перестановкам в китайском высшем военном командовании. В частности, вице-адмирал Шень Цзиньлун, командующий Южным морским флотом, заменит адмирала Ву Шенли на посту руководителя флота КНР.

Напомним, что обострение двусторонних американо-китайских отношений начались после избрания президентом США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Новоизбранный президент впервые с момента разрыва дипломатических отношений в 1979 году провел телефонный разговор с тайваньским лидером Цай Инвэнь, что послужило негативным сигналом для Пекина, не признающего независимость Тайваня. Кроме того, Трамп неоднократно высказывался в конфронтационном ключе по отношению к Китаю. В частности, обвинял Китай в «абсолютно неравноценной торговле», за счет которой он «лишает США значительных объемов богатства».