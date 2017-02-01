Москва, 1 февраля, 2017, 05:48 — ИА Регнум. Экс-министр обороны России Анатолий Сердюков может занять должность заместителя главы госкорпорации «Ростех». Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве и среди топ-менеджеров оборонных предприятий.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Анатолий Сердюков

Пост замглавы «Ростеха» освободился 31 декабря, после того как Дмитрий Шугаев, занимавший эту должность, указом президента России Владимира Путина был назначен директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). В свою очередь прежний глава ФСВТС Александр Фомин получил пост замминистра обороны.

По информации издания, вопрос о преемнике Дмитрия Шугаева пока остаётся открытым, тем не менее одним из кандидатов на вакантный пост является Анатолий Сердюков, в настоящее время являющийся индустриальным директором авиационного кластера «Ростеха.

Собеседники издания отмечают, что с момента назначения гендиректором «ФНИИЦ М» в 2013 году Сердюкову удалось сделать в «Ростехе» «головокружительную карьеру, несмотря на скандал, которым сопровождался его уход из Минобороны».

Не исключается также, что вскоре экс-министр может сменить гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова в совете директоров Объединённой авиастроительной корпорации — источники утверждают, что имя Анатолия Сердюкова есть в списке кандидатов от России в совет ОАК, внесённом Минэкономразвития в правительство в январе 2017 года.