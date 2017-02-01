Нью-Йорк, США, 1 февраля, 2017, 04:46 — ИА Регнум. На мировых финансовых рынках продолжается затяжное падение доллара, сообщает Associated Press 1 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

За прошедшие сутки американская валюта упала по отношению к основным конкурентам. Так, стоимость доллара в японской валюте снизилась с 113,67 иены до 112,76 иены. Европейская валюта по отношению к доллару выросла с $1,0695 до $1,0803.

В России доллар также теряет в цене. Официальный курс доллара на 1 февраля, установленный ЦБ РФ, составляет 60,0851 рубля (-7,67 копейки). Евро в России уменьшился — по официальному курсу на 14,83 копейки, до 64,2850 рубля.