Иерусалим, 1 февраля, 2017, 03:21 — ИА Регнум. Правительство Израиля объявило о планах по строительству 3000 новых домов в еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан, передает Associated Press 1 февраля.

Самаритяне на горе Гризим

Согласно заявлению министра обороны Израиля Авигдора Либермана, строительство уже было одобрено премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

«Мы находимся в новом периоде, в котором жизнь в Иудее и Самарии возвращается к привычному ритму», — пояснил Либерман, комментируя планы по строительству.

На прошлой неделе правительство также одобрило строительство 2500 новых домов в еврейских поселениях на Западном берегу и 566 единиц жилья в Восточном Иерусалиме. Одобрение строительства, которое вступает в противоречие с принятой в декабре резолюцией СБ ООН, вызвало протест со стороны Палестинской автономии и ряда арабских государств, возражений со стороны Соединенных Штатов не прозвучало.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января новым президентом США официально стал республиканец Дональд Трамп — в отличие от своего предшественника Барака Обамы, он является сторонником «единого Израиля» и обещает «помочь» ближневосточному союзнику отменить ограничивающие резолюции СБ ООН по Палестине.

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