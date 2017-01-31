Нью-Йорк, США, 1 февраля, 2017, 02:59 — ИА Регнум. Совет безопасности ООН призывает стороны конфликта в Донбассе к незамедлительному прекращению огня. Об этом говорится в заявлении, принято по итогам закрытого заседания СБ ООН вечером 31 января по инициативе украинской делегации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

Члены Совбеза ООН выразили обеспокоенность «опасным ухудшением ситуации» в Донбассе и осудили «использование на линии соприкосновения вооружений, запрещённых Минскими соглашениями, которое привело к гибели и ранениям людей, в том числе мирных жителей».

В заявлении выражается поддержка «суверенитету и территориальной целостности Украины», содержится призыв к сторонам конфликта «немедленно вернуться к режиму прекращения огня», а также подчёркивается необходимость выполнения Минских соглашений.

С 29 января в Донбассе наблюдается самое серьёзное обострение обстановки за последние месяцы. Украинские силовики осуществляют попытки прорваться к Донецку и Макеевке. Боевые столкновения происходят в районе Авдеевки, Ясиноватой, Коминтерново. Жертвами обстрелов за последние дни стали десятки человек.