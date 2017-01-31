Москва, 1 февраля, 2017, 02:02 — ИА Регнум. Обострение ситуации на юго-востоке Украины явилось прямым следствием визита в Киев уходящего вице-президента США Джо Байдена. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден и Порошенко

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«При совместной пресс-конференции с Порошенко, которую они дали 17 января, даже зарубежные обозреватели отметили, что, по существу, за политкорректными фразами Байдена стоял откровенный призыв к эскалации военных действий на юго-востоке страны», — обозначил эксперт.

По мнению Владимира Васильева, это, по всей видимости, был последний «подарок» для администрации нового президента США Дональда Трампа.

«Пока есть такое безвременье, старая команда пытается всячески поставить какие-то преграды на пути улучшения российско-американских отношений, создавая ситуацию на юго-востоке Украины», — заключил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

Как сообщало ИА REGNUM, с 29 января ситуация в ДНР в очередной раз резко обострилась. Украинские силовики ведут постоянный артобстрел Донецка и других населённых пунктов республики. На линии соприкосновения враждующих сторон не прекращаются попытки прорыва оборонительных позиций армии ДНР украинскими силовиками. Накануне, 31 января, стало известно, что сотрудники МЧС ДНР начали эвакуацию жителей северных районов Донецка, вынужденных пережидать усиление обстрелов в более безопасных районах.