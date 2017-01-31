Москва, 1 февраля, 2017, 01:33 — ИА Регнум. Женщина выжила после падения из окна верхнего этажа здания Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Северо-Восточного административного округа Москвы, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Машина скорой помощи

Инцидент произошёл днём 31 января в Беринговом проезде. На данный момент неизвестно, что стало причиной падения. По информации очевидцев, выпав из окна 14-го этажа, женщина упала в сугроб, что и спасло ей жизнь.

Пострадавшая была передана медикам. Женщина в тяжёлом состоянии была доставлена в реанимацию, где ей в настоящее время оказывается помощь.