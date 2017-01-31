Черкассы, Украина, 1 февраля, 2017, 00:59 — ИА Регнум. В Черкасской области Украины был жестоко избит священник Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом 31 сообщили в синодальном информационно-просветительском отделе УПЦ МП, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Служба

«На Черкасщине произошло жестокое избиение священника Украинской православной церкви тремя лицами, которые называют себя священнослужителями Украинской автокефальной православной церкви», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате нападения благочинный Катеринопольского округа, настоятель Михайло-Архангельского храма протоиерей Виктор Криванич попал в больницу с сотрясением мозга и многочисленными телесными повреждениями.

По словам прихожан, представители УАПЦ предпринимают попытки «отобрать храм, который построил отец Виктор вместе с местной общиной». Сообщается, что священника также пытались очернить в социальных сетях наряду с распространением призывов «спасти Катеринополь от московских оккупантов».

По информации УПЦ МП, представители местной православной общины 30 января направили обращения президенту Украины Петру Порошенко и местным властям с призывом «положить конец агрессивным действиям представителей УАПЦ».