Сан-Франциско, США, 1 февраля, 2017, 00:38 — ИА Регнум. Прокурор американского города Сан-Франциско Дэннис Эррера намерен оспорить указ президента США Дональда Трампа об ограничении финансирования так называемых «городов-убежищ», которые отказываются сотрудничать с федеральными властями в борьбе против нелегальных мигрантов, передаёт телерадиокомпания «Би-би-си».

Мигранты

В своём иске прокурор указал, что постановление Дональда Трампа нарушает 10-ю поправку к Конституции США, которая сохраняет за властями штатов полномочия, которые Конституцией прямо не отнесены к ведению федеральных властей.

Как заявил Эррера журналистам, политика «городов-убежищ» призвана стимулировать нелегальных мигрантов к тому, чтобы сообщать о преступлениях, не опасаясь высылки, и таким образом делать города более безопасными.

Как сообщало ИА REGNUM, указ, подписанный Дональдом Трампом 25 января, предписывает местным властям в США сотрудничать с федеральными властями в выявлении и депортации незаконных мигрантов. Несоблюдение этого требования, согласно документу, повлечёт за собой сокращение федеральных трансфертов.

Термин «город-убежище» возник в США в 80-х годах, после того, как в Лос-Анджелесе запретили допрашивать задержанных с целью выяснения их миграционного статуса. Термин не имеет строгого юридического определения и может подразумевать меры различного характера — например, в виде местных законодательных актов, определяющих действия полиции.

К «городам-убежищам» относят около 40 городов США, в том числе Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Сан-Франциско, Сиэтл, Денвер, Остин и другие. После подписания указа мэры ряда этих городов заявили об отказе выполнять новые требования.